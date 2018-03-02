Рада спробує обмежити повноваження СБУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо обмеження функцій Служби безпеки України.

Про це повідомив з трибуни парламенту один з авторів законодавчої ініціативи, народний депутат Сергій Лещенко.

"Нами зареєстровано законопроект про позбавлення української спецслужби непритаманних функцій, законопроект про інституційне посилення спроможності СБУ, щоб вона займалася тими справами, якими повинна займатися Служба безпеки в цивілізованій європейській країні", - заявив він.

Нардеп зазначив, що йдеться про законопроект 8057, який не дозволить СБУ займатися "рекетом бізнесу", вимагати гроші під виглядом боротьби з фінансуванням тероризму, проводити обшуки в українських IT-компаніях.

Законопроект №8057 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Служби безпеки України" було зареєстровано в парламенті 23 лютого.

"Проект закону підготовлено з метою обмеження повноважень СБУ поза сферою забезпечення державної безпеки для підвищення рівня захищеності бізнесу від зловживань зі сторони правоохоронних органів", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Зокрема, він пропонує:

- розслідування контрабанди і незаконного обігу технічних засобів отримання інформації віддати Національній поліції;

- розслідування фінансування тероризму та легалізації злочинних доходів віддати органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

- виключити з переліку пріоритетних завдань СБУ заходи, спрямовані на протидію правопорушенням у сфері економічної діяльності, а також корупційним правопорушенням;

- заборонити використання ресурсів СБУ для втручання у господарську діяльність, якщо вона не становить загрози для державної безпеки;

- виключити зі структури служби спеціальні підрозділи у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

Також Лещенко сказав, що за вказівкою СБУ на нього відкрили кримінальне провадження.