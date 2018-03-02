Не відома доля ще 4 прикордонників – Слободян

3745 переглядів
П'ятниця, 2 березня 2018, 13:28

На цей момент без вісті зниклими вважаються чотири військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян, коментуючи звільнення з російського полону Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

"Зараз жоден із прикордонників не перебуває у полоні. Невизначеною залишається доля ще 4 хлопців, які рахуються зниклими безвісти", - пише він у Facebook.

Як повідомлялось, 2 березня на адмінмежі з окупованим Росією Кримом двох співробітників української Держприкордонслужби Богдана Марцоня та Ігора Дзюбака обміняли на двох російських прикордонників, які були затримані у липні 2017 року.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал підкреслив, що велися дуже складні перемовини з країною-агресором, а питання повернення прикордонників вирішував безпосередньо верховний головнокомандувач.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
Про обмін прикордонників Порошенко домовлявся з Путіним – ДПС 2 березня 2018, 12:50
Росія повернула Україні двох викрадених прикордонників 2 березня 2018, 11:03
Викрадених прикордонників перевели у Брянськ: чекають повернення 26 лютого 2018, 15:06
Усі новини
Головні новини
"Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом"
Росіянам заборонили приватизовувати українські підприємства
У Росії Грибу продовжили арешт ще на два місяці
Не відома доля ще 4 прикордонників – Слободян
Усі новини
київ

10 проектів лютого, що змінять Київ

здоров'я

Як одягатися, що їсти і пити у морозну погоду – поради МОЗ