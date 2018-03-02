У портах Криму зафіксували 20 суден-порушників

Протягом лютого зафіксовано заходження до портів окупованого Росією Криму 20 вантажних суден-порушників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

За її даними, усі судна були під прапором Росії, загалом ними здійснено 60 заходів до портів Севастополя та Керчі.

Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти зафіксовано 18 суден: 16 – Росії та по одному під прапорами Танзанії та Мальти.

У МінТОТ нагадали, що морські порти в АРК закриті розпорядженням Кабінету міністрів та наказом Міністерства інфраструктури.

"Заходження суден під іноземними прапорами до портів Криму є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема кримінальну", - наголошується в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що статистика надається по суднах, на яких працює автоматична система ідентифікації AIS (Automatic Identification System).

Як відомо, танзанійське судно Sky Moon, яке в 2017 році конфіскували за незаконні візити до окупованого Росією Криму, передадуть Військово-морським силам української армії.