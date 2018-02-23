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Конфісковане за заходи в Крим іноземне судно передадуть армії

П'ятниця, 23 лютого 2018, 12:59
Конфісковане за заходи в Крим іноземне судно передадуть армії

Танзанійське судно Sky Moon, яке в 2017 році конфіскували за незаконні візити до окупованого Росією Криму, передадуть Військово-морським силам української армії.

Про це повідомили в ефірі телерадіостудії ВМС "Бриз".

Згідно з інформацією військових, соду, що була на борту, планують розпродати на користь державного бюджету. Саме ж судно збираються передати в розпорядження ВМС.

За словами заступника військового прокурора Південного регіону Романа Мрочка, на членів екіпажу суди наклали штрафи, які вони вже сплатили.

Зокрема, капітана – громадянина Сирії – оштрафували на 18,5 мільйона гривень, що складає вартість судна і товарів на його борту.

Як відомо, у березні 2017 року Малиновський районний суд Одеси конфіскував судно Sky Moon під прапором Танзанії за незаконний захід у порти анексованого Росією Криму.

Усім членам екіпажу на 3 роки заборонили в'їзд до України.

Євген Кізілов, УП

Теми: КримЗбройні сили
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