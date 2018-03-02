Росіянам заборонили приватизовувати українські підприємства

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П'ятниця, 2 березня 2018, 15:01

Президент Петро Порошенко підписав закон про приватизацію, який забороняє Росії приватизовувати державні підприємства в Україні.

Про це у Twitter повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. - Держава агресор не має права брати у ній участь", - написав він.

Раніше повідомлялося, що 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про приватизацію держмайна №7066.

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Українська правда
Теми: Порошенко президент Україна Росія приватизація
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