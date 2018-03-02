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"Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом"

П'ятниця, 2 березня 2018, 14:34
Газпром заявив про розірвання контрактів з Нафтогазом

Глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявляє, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, передає російський "Інтерфакс".

За словами Міллера, таке рішення компанія ухвалила після рішення Cтокгольмского арбітражу не на свою користь.

"Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, ухвалив асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України". Таким чином, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за даними контрактами", - заявив глава правління.

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. У такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - сказав він.

"Газпром" змушений негайно почати процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі", - додав Міллер.

При цьому в прес-службі "Нафтогазу" заявляють, що не отримували від "Газпрому" ніяких документів, які б свідчили про намір розірвати договори. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГазпромНафтогазгазРосія
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