У Львові не зупинятимуть навчання в школах для економії газу – міськрада

У Львові не припинятимуть навчання у школах і дитячих садках, щоб економити газ.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"У Львові подачу тепла до навчальних закладів міста буде переведено в ощадливий режим… Призупиняти навчання в школах і садочках Львова не будуть. Станом на сьогодні місто Львів працює у звичному режимі — опалення подається до усіх споживачів теплопостачальних підприємств: населення, школи, садочки, лікарні, поліклініки", - йдеться у повідомленні.

У міськраді міста зазначають, що наразі у них немає жодного офіційного документу від державних органів щодо обмеження подачі тепла.

Водночас у міськраді запевнили, що у разі вказівок, вони перебудують роботу теплопостачальних підприємств, щоб вводити обмеження.

"Якщо буде таки необхідність в обмеженні, то починати треба з промислових підприємств, які не є підприємствами життєзабезпечення міста… Поки нема офіційного підтвердження і обмежень нам по лімітах газу, все працюватиме у режимі, як було до цього", — розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Крім того, влада міста закликала місцевих жителів, які мають приватні котельні або індивідуальне опалення, працювати в ощадливому режимі для економії.

Як відомо, міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.