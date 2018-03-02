Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міносвіти рекомендувало припинити навчання до 12 березня

П'ятниця, 2 березня 2018, 16:21
Міносвіти рекомендувало припинити навчання до 12 березня

Міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МОН пояснили, що таке розпорядження пов'язане з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості про настання в Україні у період з 2 до 6 березня надзвичайної кризової ситуації через замалі запаси газу для опалювального сезону. На цей період Міненерго порадило обласним держадміністраціям та мерам зупинити роботу навчальних закладів.

Однак рекомендація Міносвіти передбачає довшій термін припинення навчання – до 7 березня – і стосується також закладів професійно-технічної освіти, про які не згадано у рішенні Міністерства енергетики.

"Видовження періоду, протягом якого рекомендовано призупинити навчання, на 1 день також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів 7 числа на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Однак протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання", - пояснюють у Міністерстві освіти.

Там звернули увагу, що безпосереднє рішення про зупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають ухвалити й органи місцевого самоврядування.

Як відомо, в Україні ввели тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу. Також було доручено повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: освітагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
освіта
11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023
Останні новини
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
Усі новини...
Реклама: