Міністерство освіти і науки у зв'язку з нестачею газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня включно, що з урахуванням вихідних (8-11 число) становить 9 днів поспіль.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МОН пояснили, що таке розпорядження пов'язане з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості про настання в Україні у період з 2 до 6 березня надзвичайної кризової ситуації через замалі запаси газу для опалювального сезону. На цей період Міненерго порадило обласним держадміністраціям та мерам зупинити роботу навчальних закладів.

Однак рекомендація Міносвіти передбачає довшій термін припинення навчання – до 7 березня – і стосується також закладів професійно-технічної освіти, про які не згадано у рішенні Міністерства енергетики.

"Видовження періоду, протягом якого рекомендовано призупинити навчання, на 1 день також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів 7 числа на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Однак протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання", - пояснюють у Міністерстві освіти.

Там звернули увагу, що безпосереднє рішення про зупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають ухвалити й органи місцевого самоврядування.

Як відомо, в Україні ввели тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу. Також було доручено повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.