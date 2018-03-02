У Києві готують новий тендер на проект флагштока за 47 мільйонів

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П'ятниця, 2 березня 2018, 20:26

У Київській міській державній адміністрації не відмовилися від ідеї проекту флагштока за 47 мільйонів гривень.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі КМДА.

"Від ідеї не відмовились. Проект флагштока в роботі. Наразі було відсутнє погодження Мінкульту, а тендер був запланований на 28 лютого. Тож цей тендер відмінили і буде оголошено новий.

У КМДА зазначили, що наразі проект знаходиться на погодженні у Мінкульті.

Як відомо, у Київській адміністрації заявили, що мають намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.

Пізніше ЗМІ писали, що у Києві скасували тендер на спорудження флагштоку.

Ірина Баланчук, Марія Думанська, УП
Теми: Київ КМДА
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