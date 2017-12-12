Кличко хоче встановити флагшток у центрі Києва за 47 мільйонів
Київська адміністрація має намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба міської влади.
Встановити "головний прапор" планують до серпня 2018 року.
"За державний прапор і нашу державу захисники України віддають своє життя сьогодні на Сході країни. Тому не треба спекулювати – потрібен нам головний прапор нашої держави чи ні. Ми повинні встановити у Києві головний державний прапор України", – наголосив Кличко.
Сталевий флагшток заввишки 75 м і вагою 85 тонн встановлять на території музею історії України у Другій Світовій війні на вулиці Лаврській, 27. Сам прапор матиме розміри 12,5 м х 19 м.
Зазначається, що таке розташування дозволить побачити прапор з майже усіх куточків Києва.
Згідно з даними системи публічних закупівель "Prozorro", на будівництво флагштока планують витратити 47,5 мільйона гривень.
Як відомо, Київська адміністрація подала на розгляд Київраді проект міського бюджету на 2018 рік. Депутатам пропонують ухвалити кошторис Києва з доходами 49,1 мільярда гривень.