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Кличко хоче встановити флагшток у центрі Києва за 47 мільйонів

Вівторок, 12 грудня 2017, 14:05

Київська адміністрація має намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба міської влади.

Встановити "головний прапор" планують до серпня 2018 року.

"За державний прапор і нашу державу  захисники України віддають своє життя сьогодні  на Сході країни. Тому не треба спекулювати – потрібен нам головний прапор нашої держави чи ні. Ми повинні встановити у Києві головний державний прапор України", – наголосив Кличко.

Сталевий флагшток заввишки 75 м і вагою 85 тонн встановлять на території музею історії України у Другій Світовій війні на вулиці Лаврській, 27. Сам прапор матиме розміри 12,5 м х 19 м.

Зазначається, що таке розташування дозволить побачити прапор з майже усіх куточків Києва. 

Згідно з даними системи публічних закупівель "Prozorro", на будівництво флагштока планують витратити 47,5 мільйона гривень.   

 
Скриншот з сайту prozorro.gov.ua

Як відомо, Київська адміністрація подала на розгляд Київраді проект міського бюджету на 2018 рік. Депутатам пропонують ухвалити кошторис Києва з доходами 49,1 мільярда гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличко
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