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Росія хоче вже у травні відкрити "кримський міст" для легковиків

Вівторок, 20 березня 2018, 09:10
Росія хоче вже у травні відкрити кримський міст для легковиків

Російська влада планує у травні відкрити міст до анексованого Криму через Керченську протоку для легкового транспорту й пасажирських автобусів.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Російської Федерації.

"У зв'язку з планами будівельників Кримського моста ввести автодорожню частину Кримського моста в експлуатацію зі значним випередженням, у травні 2018 року, Міністерство транспорту РФ розглядає поетапну схему організації руху новою трасою через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.

"На першому етапі – одразу після введення моста – проїзд буде відкрито для легкового транспорту та автобусів, які забезпечують пасажирські перевезення", – уточнює Мінтранс РФ.

"Відкриття руху для вантажного транспорту планується на другому етапі – в кінці 2018 року, як і було намічено початковими графіками", – повідомляє відомство.

Виняток передбачено для вантажного та технологічного транспорту, задіяного в будівництві залізничної частини "Кримського моста".

"Транспорт будівельників зможе пересуватися по Кримському мосту відразу після відкриття його автодорожньої частини", – йдеться в повідомленні.

"Рішення обумовлено оптимізацією логістичних потоків у піковий літній сезон для зниження навантаження на дорожню мережу Керченського і Таманського півостровів", – пояснює відомство окупантів.

У Росії планують, що "в травні буде забезпечений наскрізний проїзд на 40-кілометровому автопідході з боку таманського берега (від чинної федеральної траси А-290 до Кримського моста), без введення в експлуатацію транспортних розв'язок із місцевою дорожньою мережею".

"Одночасно на кримській стороні до відкриття руху в робочому режимі буде готовий автопідхід від Кримського моста до розв'язки з трасою "Таврида". Далі рух буде йти двома смугами існуючої дороги Керч – Сімферополь", – заявляє Мінтранс РФ.

"До кінця 2018 року мають бути готові дві нові смуги "Тавриди" до Сімферополя, а також буде введено в повному обсязі автопідходи до Кримського мосту, що дозволить зняти тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту трасою через Керченську протоку", – стверджує російське відомство.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяанексія
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