19 березня правоохоронці провели обшуки на підприємствах, підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу, у рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків.

Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Обшуки пройшли в офісах підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.

"Протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" та іншими, які входять до бізнес-групи "GROUP DF", організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній", - написала вона.

За словами Сарган, у 2015-2017 роках з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки вищезазначені підприємства уклали договори страхування зі страховими компаніями ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування" та ін., що входять в бізнес-групу "Group DF", на підставі яких страховим компаніям перерахували фіктивні страхові внески.

"Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування", - пояснила Сарган.

Виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування підконтрольними Фірташу страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб.

"Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", - повідомила речник генпрокурора.

Вона додала, що готівку, отриману в результаті злочинної діяльності, направляли підприємствам реального сектору економіки.

"Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 мільйонів гривень", - підсумувала Сарган.

Як відомо, у серпні 2017 року Генпрокуратура вже проводила обшуки у підприємствах "Group DF" Фірташа.

Українського олігарха Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара у 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".