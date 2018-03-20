З "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 мільйонів

Усі кошти російського "Газпрому", які знаходилися на території України, вже стягнені до державного бюджету.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко журналістам у вівторок, передає "Укрінформ".

"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету", - сказав він.

"Ми вже стягнули частину коштів - усе, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до бюджету. Це понад 100 млн гривень, які вже потрапили до українського бюджету", - зазначив Петренко.

Він зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях для того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є на сьогодні. Як уточнив міністр, "мова йде про 8,5 млрд доларів".

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи і хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", - повідомив міністр юстиції.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого зобов'язав Газпром доплатити Нафтогазу 2,5 млрд дол. за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту, Петренко зауважив, що наразі Нафтогаз проводить відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.

Нагадаємо, наприкінці лютого Артбітражна Палата Стокгольму задовольнила позовні вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо "Газпрому" через порушення контрактних зобов’язань по транзиту російського газу через Україну.

Суд схвалив рішення про сплату компенсації за обсяги, які були недопоставлені. Втім "Газпром" не поспішає виконувати рішення суду.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда