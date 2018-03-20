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Голову Cambridge Analytica відсторонили від роботи через скандал із Facebook

Вівторок, 20 березня 2018, 21:46
Голову Cambridge Analytica відсторонили від роботи через скандал із Facebook

Гендиректора британської компанії Cambridge Analytica відсторонили від роботи через звинувачення у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Рада Cambridge Analytica оголосила, що призупинила роботу генерального директора Александра Нікса на час повного незалежного розслідування", - йдеться у повідомленні ради директорів компанії.

У правлінні компанії наголошують, що коментарі Нікса (про кампанію Дональда Трампа – УП), які були таємно записані телеканалом Channel 4 та інші звинувачення, не відображають цінності чи дій компанії, а його відсторонення відображає серйозність, з якою у Cambridge Analytica  розглядають це порушення.

У компанії оголосили про проведення самостійного незалежного розслідування і пообіцяли публічно поділитися його результатами після закінчення.

Як відомо,20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

Крім того ЗМІ виявили, що компанія незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Цю інформацію використали для створення ефективної політичної реклами у мережі.

Українська правда
Теми: Велика БританіяfacebookскандалТрамп
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