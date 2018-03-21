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Цукерберг вперше прокоментував скандал із Cambridge Analytica

Середа, 21 березня 2018, 22:03

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів та обмежить доступ цих даних для розробників.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми відповідальні за захист ваших даних, і якщо ми не можемо їх захистити, тоді ми не заслуговуємо на те, щоб вас обслуговувати. Я працював, щоб точно зрозуміти, що сталося, і як переконатися, що це не відбудеться знову. Доброю новиною є те, що найважливіші кроки, спрямовані на те, щоб запобігти цьому, ми зробили вже багато років тому. Але ми також робили помилки", - зазначив Цукерберг.

Він розповів про хронологію подій, які передували скандалу.

У 2013 році  дослідник з Кембриджського університету Олександр Коган створив додаток для тестів особистості. Його завантажили близько 300 000 людей, які поділилися своїми даними, а також деякими даними своїх друзів.

"З огляду на те, як наша платформа працювала у той час, це означало, що Коган мав можливість отримати доступ до десятків мільйонів даних друзів користувачів (які користувалися його додатком – УП)", - пояснив засновник соцмережі.

У 2014 році у Facebook різко обмежили доступ додатків до інформації користувачів. Зокрема розробники більше не можуть просити надати інформацію про інших друзів користувачів, якщо ті не дали на це згоду.

"У 2015 році ми дізналися від журналістів The Guardian, що Коган поділився даними з його програми з Cambridge Analtica. Це проти наших правил … тому ми негайно заборонили додаток Когана у нашій платформі та вимагали, щоб Коган і Cambridge Analtica офіційно підтвердили, що вони видалили всі отримані неналежним чином дані. Вони надали ці сертифікати", - розповів Цукерберг.

За його словами, минулого тижня він дізнався від публікацій ЗМІ, що Cambridge Analtica, можливо, не видалила дані, як обіцяла.

"Ми відразу заборонили їм користуватися будь-якими з наших послуг. Cambridge Analtica стверджує, що вони вже видалили дані і погодились провести криміналістичну перевірку фірмою, яку ми найняли, щоб підтвердити це. Ми працюємо з регуляторами, які також досліджують ці події", - поінформував Цукерберг.

Він наголосив, що цей скандал був порушенням довіри між Коганом, Cambridge Analtica та Facebook, а також між соцмережею та її користувачами.

Засновник Facebook пообіцяв дослідити усі додатки, які мали доступ до значної кількості інформації до змін роботи платформи 2014 року і провести повну перевірку будь-якої програми із підозрілою активністю.

Соцмережа заблокує тих розробників, які відмовляться пройти ретельний аудит.

"І якщо ми знайдемо розробників, які зловживали особистою інформацією, ми заборонимо їх додатки і повідомимо кожному, на кого вони вплинули. Це стосується і тих людей, чиїми даними зловживав Коган", - зазначив Цукерберг.

Крім того, він пообіцяв наступного місяця показати інструмент з користування  додатками та скасування дозволів на використовування ними даними людей.

Як відомо, 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

Крім того ЗМІ виявили, що компанія незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Цю інформацію використали для створення ефективної політичної реклами у мережі.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookскандал
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