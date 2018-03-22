Росія провокує літаками: Українські ППО привели в бойову готовність

Сили і засоби української ППО привели в бойову готовність після провокації авіації Росії в районі Чорного моря.

Про це у четвер повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

У командуванні повідомили, що 22 березня вдруге за місяць зафіксовано "провокативні дії з боку повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, вздовж східного та південного повітряного кордону України".

"Виявивши загрозу зі сторони країни агресора усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

"Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії зі сторони Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарії та Республіки Туреччини", - повідомили в командуванні.

Окрім того, вказується, що група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацювань певних умовних завдань по нанесенню ударів.

"Такі дії авіації Російської Федерації викликані передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у Повітряних Силах Збройних Сил України та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор", - заявили в командуванні повітряних сил.