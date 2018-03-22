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Синоптики кажуть, що ночі ще будуть морозними

Четвер, 22 березня 2018, 16:05

В Україні найближчої доби збережеться холодна погода з нічними морозами.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 20,4 градусів тепла в 1913 році, найнижча вночі – на позначці 17,3 градусів морозу в 1942 році.

У суботу, 24 березня, в південних і східних областях України вночі очікується сніг, вдень місцями невеликі опади, місцями ожеледь. На решті території – без опадів, лише вночі в центральних областях місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер у західних і північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с, на решті території південно-західний і північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, в південних, центральних, Донецькій, Луганській областях 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Києві – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° тепла.

Теми: погода
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