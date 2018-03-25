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Кличко не виключає участі у виборах президента України

Неділя, 25 березня 2018, 04:48
Кличко не виключає участі у виборах президента України

Мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України в 2019 році.

Про це він заявив німецькій газеті Tagesspiegel в інтерв'ю, яке публікується в неділю, пише DW.com.

"Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям", - сказав Кличко.

Крім цього, Кличко застеріг країни Заходу від скасування санкцій проти Москви.

"Санкції - один з найважливіших методів проти агресивної російської політики, і вони працюють", - заявив політик.

"Поки Росія не змінить свою політику, санкції потрібно, скоріше, посилювати", - додав Кличко.

Мер Києва також заявив, що газопровід "Північний потік-2" завдасть Україні серйозної шкоди. На його думку, газопровід відповідає інтересам не Євросоюзу, а в першу чергу Росії.

Як відомо, в 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на пост президента України на користь Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій Кличковибори
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