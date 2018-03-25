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Україна перейшла на літній час

Неділя, 25 березня 2018, 08:42
Україна перейшла на літній час

У ніч на неділю Україна перейшла на літній час – о 3:00 стрілки годинника перевели на годину вперед.

За постановою Кабміну, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. 

Як повідомлялося, 14 березня комісія Київради з питань охорони здоров'я та соцзахисту погодила проект рішення про звернення до Кабміну щодо перегляду доцільності запровадження та скасування переходу на літній час.

8 лютого Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав Єврокомісію провести оцінку нинішньої системи переведення стрілок годинника двічі на рік і у разі необхідності змінити її.

У вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином Україна залишилася в літньому часі.

Таке рішення викликало невдоволення влади Західної України, де, як зазначалося, при скасуванні переходу на зимовий час світало б тільки о 10:00.

У жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення, доручивши Кабміну внести на її розгляд протягом місяця законопроект про порядок обчислення часу на території України.

Потім Мінекономіки ініціювало скасування переходу вже на літній час, а Кабмін у лютому 2012 схвалив цей законопроект і зареєстрував його в Раді.

Парламент його так і не розглянув, і після обрання Ради нового скликання законопроект був відкликаний.

Українська правда

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