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МЗС Польщі: героїзація Україною злочинців отруює наші відносини

Понеділок, 26 березня 2018, 09:51
МЗС Польщі: героїзація Україною злочинців отруює наші відносини

Героїзація Україною людей, яких Польща вважає злочинцями, продовжує отруювати українсько-польські відносини.

Таку думку висловив у інтерв’ю "Європейській правді" заступник голови МЗС Польщі Бартош Цихоцький.

За його словами, саме героїзація Україною "злочинців" призводить до випадків національної ворожнечі. Як приклад дипломат навів історію польської медсестри, яка розірвала документ українки, побачивши, що вона прописана на вулиці Бандери.

"Це прикрий випадок, проте я хотів би вступитися – ми не знаємо про родинну історію цієї людини, можливо, її родичі були вбиті послідовниками Бандери. Звичайно, що і українська дівчина ні в чому не винна – мало хто на який вулиці прописаний? Але це показує, що героїзація Україною людей, яких ми вважаємо злочинцями, продовжує отруювати наші відносини", - зазначив дипломат.

Разом з тим він запевнив, що Польща не претендує вирішувати, "чиїми іменами будуть названі вулиці українських міст".

Заступник польського міністра також переконує, що закон Про інститут нацпам’яті не становить загрози українським громадянам у Польщі.

"Він спрямований лише на висвітлення темних сторінок історії УПА. Зрештою, в Україні діє закон про заборону критики героїзації УПА. Він лякає поляків, що їздять в Україну, та обмежує свободу наукових досліджень на тему злочинних сторінок історії УПА", - сказав дипломат.

Читайте повне інтерв’ю: "Заступник глави МЗС Польщі: Ми не приховуємо історичні злочини проти українців".

Теми: ПольщаУкраїна
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