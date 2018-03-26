Вже понад 20 країн висилають російських дипломатів

Вже понад 20 країн світу заявили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Про це повідомляється у статті "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку", передає "Європейська правда".

Так, США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів, а також закрити російське консульство в Сіетлі.

Як відомо, Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

Канада вирішила застосувати заходи стосовно семи росіян. Країна видворяє чотирьох дипломатів РФ, які працюють в посольстві РФ в Оттаві та генконсульстві РФ у Монреалі, а також відхиляє заявку трьох росіян, яких російський уряд хотів включити у свою дипломатичну місію в цій країні.

Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками та в координації з країнами ЄС видворяє 13 російських дипломатів.

Німеччина, Франція та Польща висилають кожна по чотири російських дипломати. Чехія та Литва - по три дипломати РФ.

По два російських дипломати видворяють Нідерланди, Данія, Італія та Албанія.

Швеції, Хорватії, Румунії, Фінляндії, Естонії заявили, що кожна вишле по одному російському дипломату.

Латвія вирішила видворити російського дипломата і розширити чорний список нев’їзних росіян.

Ще дві країни, як очікується, оприлюднять рішення згодом - Іспанія (2 дипломати) та Угорщина (1).

За даними європейських ЗМІ, ближчим часом цей перелік може додатково зрости.

Детальніше читайте у статі на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку"