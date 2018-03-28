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"Нафтогаз" прокоментував рішення ФРН по "Північному потоку-2"

Середа, 28 березня 2018, 05:40

"Нафтогаз України" назвав рішення Німеччини дозволити будівництво "Північного потоку-2" "неприємним, але прогнозованим".

Про це йдеться у заяві компанії на сторінці у Facebook.

"Офіційна Німеччина наполегливо називає цей проект "виключно комерційним", і вважає його справою, обмеженою інтересами кількох компаній, з відповідним регуляторним режимом", - нагадали у компанії.

"Єврокомісія, Європарламент, більшість країн ЄС, Україна, США, Канада та значна частина німецького політикуму так не вважають. Мантра про "виключну комерційність", очевидно, не знімає ризиків цього проекту для енергетичної та національної безпеки Європи", - наголосили у "Нафтогазі".

"Це неприємний, але прогнозований поступ. Протидію він не зупиняє. Найкращий захист для України, який допоможе нам і нашим союзникам, - завершення реформи газового ринку. Боротьба триває", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії ФРН видало дозвіл на будівництво і експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини в Балтійському морі.

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його.

Як повідомлялося, Україна повинна залучити європейського партнера до управління своєю ГТС у 2018 році.

Для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна повинна підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.

 

Теми: НафтогазНімеччинаРосія
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