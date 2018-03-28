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Євросоюз представив план підвищення мобільності військ в Європі

Середа, 28 березня 2018, 15:52

У середу Європейський Cоюз представив план з підвищення військової мобільності в Європі, який дозволить військовій техніці та персоналу пересуватися швидше у випадку військових конфліктів.

Про це повідомляє Reuters.

У НАТО вважають надзвичайно важливим подолання фізичних, процедурних та нормативних бар’єрів, які перешкоджають військовій мобільності, особливо на тлі можливого конфлікту з РФ. Мова йде про брак спеціальних дозволів для перекидання військ США чи навіть про надто вузькі і слабкі мости і тунелі для важкої техніки.

"Сприяючи військовій мобільність в межах ЄС, ми можемо бути більш ефективними у запобіганні криз, більш ефективними у розгортанні наших місій та швидше реагувати на виклики", - заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, коментуючи так званий План дій щодо військової мобільності.

Тепер план буде представлений урядам ЄС та Європейського парламенту для обговорення.

За підсумками минулорічної пілотної програми з виявлення слабких місць уздовж північноморських та балтійських маршрутів, де Росія регулярно проводить військові навчання, наступного року Європейська комісія визначить найкращі маршрути по всій Європі для проходження військового транспорту.

Комісія також розгляне питання щодо вдосконалення інфраструктури та оцінки витрат, оптимізації митних процедур для провезення боєприпасів та небезпечних вантажів та шукатиме шляхи кращого співробітництва між агентствами ЄС.

Цей план є випробуванням як для відновлених зусиль Європейського Союзу з координації дій у військових питаннях, так і для кращого співробітництва з НАТО, яке має власні стандарти щодо мостів військового призначення, доріг, тунелів і аеродромів.

Європейська правда

Теми: Європаармія
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