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У Венесуелі ув’язнені влаштували пожежу: 68 загиблих

Четвер, 29 березня 2018, 10:17

У венесуельському місті Валенсія, штат Карабобо, у поліцейському центрі утримання ув’язнених сталася пожежа, у результаті якої загинули 68 осіб.

Про це повідомив генпрокурор Венесуели Такер Вільям Сааб у Twitter. 

 
Фото з Twitter 

"Міністерство інформує громадськість щодо страшних подій, що сталися у поліцейському відділку у штаті Корабобо, де пожежа забрала життя 68 осіб: ми призначили чотирьох прокурорів, щоб з'ясувати обставини цієї трагічної події", - написав він.

Сааб додав, що, за попередніми даними, загинули 66 чоловіків-ув'язнених і 2 жінки, які прийшли відвідати в’язнів.

Подія сталася 28 березня.

Як повідомляє ВВС з посиланням на Асоціацію Una Ventana a la Libertad ("Вікно на свободу"), яка стежить за умовами у в'язниці, спочатку затриманий поранив поліцейського в ногу, після цього ув'язнені підпалили матраци, намагаючись утекти з відділку.  

Відзначається, що рятувальники ламали стіни, прагнучи звільнити тих, хто опинився в пастці.

Про те, чи усі люди, що були у відділку, загинули, чи когось все-таки вдалося врятувати, не повідомляється.

Обурені родичі зібралися довкола центру утримання ув'язнених, щоб отримати інформацію про близьких. Відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Переклала Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежав'язниця
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