У Венесуелі ув’язнені влаштували пожежу: 68 загиблих

У венесуельському місті Валенсія, штат Карабобо, у поліцейському центрі утримання ув’язнених сталася пожежа, у результаті якої загинули 68 осіб.

Про це повідомив генпрокурор Венесуели Такер Вільям Сааб у Twitter.

Фото з Twitter

"Міністерство інформує громадськість щодо страшних подій, що сталися у поліцейському відділку у штаті Корабобо, де пожежа забрала життя 68 осіб: ми призначили чотирьох прокурорів, щоб з'ясувати обставини цієї трагічної події", - написав він.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2018

Сааб додав, що, за попередніми даними, загинули 66 чоловіків-ув'язнених і 2 жінки, які прийшли відвідати в’язнів.

3) En las indagaciones preliminares, los resultados arrojan el fallecimiento d 66 hombres y dos mujeres q se encontraban en calidad de visitantes (pernocta) A los mismos se les realizaron los respectivos protocolos d autopsia y entrega respectiva de los cuerpos a sus familiares — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2018

Подія сталася 28 березня.

Як повідомляє ВВС з посиланням на Асоціацію Una Ventana a la Libertad ("Вікно на свободу"), яка стежить за умовами у в'язниці, спочатку затриманий поранив поліцейського в ногу, після цього ув'язнені підпалили матраци, намагаючись утекти з відділку.

Відзначається, що рятувальники ламали стіни, прагнучи звільнити тих, хто опинився в пастці.

Про те, чи усі люди, що були у відділку, загинули, чи когось все-таки вдалося врятувати, не повідомляється.

Обурені родичі зібралися довкола центру утримання ув'язнених, щоб отримати інформацію про близьких. Відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.