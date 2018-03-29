США вимагатимуть інформацію про соцмережі від усіх прохачів візи

Державний департамент США хоче отримувати інформацію про імена користувачів у соцмережах від усіх прохачів американської візи.

Про це повідомляє АР з посиланням на відповідні документи.

"Державний департамент збирається вимагати від усіх претендентів на візу США подавати свої імена в соціальних медіа, попередні електронні адреси та номери телефонів, значно розширивши кількість відмов адміністрації Трампа потенційним мігрантам і відвідувачам країни", - зазначає видання.

У документах стверджується, що Держдеп США хоче публічно прокоментувати запропоновані нові вимоги, які вплинуть на майже 15 мільйонів іноземців, які щорічно подають заявки на американські візи.

"Нові правила застосовуватимуться до практично всіх претендентів на імміграційні та неімміграційні візи. За оцінками департаменту, згідно з документами це вплине на 710 тисяч заявників на імміграційну візу та на 14 мільйонів неімміграційних візових заявників, у тому числі тих, хто хоче приїхати до США для ведення бізнесу чи навчання", - пише агенція.

Якщо ці вимоги ухвалять, то в заявках на візи будуть міститися список соцмереж і вимоги надати усі свої імена в цих соціальних медіа за останні п’ять років. Крім того, заявники зможуть додати інформацію про свої сторінки в тих соцмережах, які будуть відсутні у списку.

Окрім історії в соціальних медіа, заявників попросять надати номери телефонів, електронні адреси, статуси міжнародних подорожей та депортацій за останні п’ять років. Також у заяві буде питання про те, чи були задіяні члени сім'ї заявника у терористичній діяльності.

Лише претенденти на окремі типи дипломатичних та офіційних віз зможуть уникнути цих вимог.

Як зазначає АР, раніше дані про сторінки у соцмережах, електронну пошту та номери телефонів вимагали від тих заявників, яких обрали для додаткової перевірки. Наприклад, це стосується тих осіб, які подорожували по територіям, контрольованим терористичними організаціями.

Щорічно в цій категорії налічується близько 65 000 людей.