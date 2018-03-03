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Доба в АТО: 8 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

Субота, 3 березня 2018, 06:22

Минулої доби агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню  загинув один український воїн, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював позиції ЗСУ довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки.

У штабі також повідомили, що на початку доби з непідконтрольної українському Уряду території найманці російсько-окупаційних військ обстріляли з великокаліберних кулеметів населений пункт Зайцеве.

Вогонь вівся трасуючими кулями, внаслідок чого загорівся дерев’яний дах літньої кухні приватного помешкання. Ніхто із цивільних осіб не постраждав.

Як повідомлялось, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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