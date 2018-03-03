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Усіх мітингарів з-під ВР затримала поліція, у таборі шукають "зброю" - Соболєв

Субота, 3 березня 2018, 07:59
Усіх мітингарів з-під ВР затримала поліція, у таборі шукають зброю - Соболєв
Ельдар Сарахман, УП

Правоохоронці, які штурмували наметове містечко під Верховною Радою з самого ранку 3 березня, затримали усіх, хто був у таборі, проводять слідчі дії та "шукають будь-що, що зможуть видати за зброю". 

Про це Українській правді повідомив  нардеп Єгор Соболєв, який є одним з організаторів та активних учасників акції під ВР, що триває з 17 жовтня. 

За його словами, під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до відділків поліції, ймовірно, до Печерського. 

Соболєв уточнив, що також серед учасників акції було поранено щонайменше 2 осіб, один з яких отримав черепно-мозкову травму. Поранених доправлено до лікарні. 

"Мене і нардепа Семена Семенченка під час штурму не затримали, оскільки ми є народними депутатами... Їдемо під Печерський РВ поліції", - зазначив Соболєв. 

Він повідомив, що учасникам акції під ВР з вечора надходили повідомлення про те, що на ранок 3 березня готується штурм табору, що сприймалося як психологічна атака. 

"О 5-й ранку стало відомо, що до площі Конституції від м.Арсенальна їде велика колона, 40 автобусів, яка заїхала за МОЗ (будівля у Маріїнському парку біля ВР - ред.), звідти вивантажили близько 600 людей - спецпризначенці  і Нацгвардія. Вони почали перекривати прилеглі вулиці, очепили з усіх боків табір, Грушевського і площу Конституцію, пригнали КрАЗи з гаками, щоб розтягувати барикади, пригнали водомети... Наші запалили шини, а спецпризначенці пішли в атаку з 3 боків", - розповів Соболєв. 

Він додав, що у таборі було небагато людей через морози та стан здоров'я учасників акції, яких відправили додому на лікування. 

"Спецпризначенці затиснули людей у таборі на Грушевського, розділили людей на групи, посадили в автобуси і повезли до поліції. Нацгвардія негайно, заздалегідь підготовленими інструментами почала розбирати табір... Тут зараз багато слідчо-оперативних груп, шукають всякі предмети, які будуть видавати за зброю", - повідомив нардеп і додав, що представники табору зброї ніколи не застосовували, однак у частини активістів вона є, у т.ч. і нагородна -  деякі учасники "Руху визволення" повернулися з АТО, після чого її отримали.  

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі спецпризначенці зачищають територію біля ВР та демонтують намети з боку готелю "Київ".

Наразі біля ВР  перебувають близько 15 МАЗів і КаМАЗів та понад 10 автобусів Нацгвардії. 

Також під ВР приїхав нардеп Володимир Парасюк, намагаючись потрапити на територію наметового містечка, але його туди не пустили правоохоронці.

 

 
 
 
 
 
 
Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

Як відомо, зранку 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Наталія Нечай, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяВерховна РадамітингиСаакашвілі
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