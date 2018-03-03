Полторак: Росія 4 роки не виконує своїх зобов'язань за "Мінськом"

Російська Федерація та підконтрольні їй бойовики в ОРДЛО чотири роки не виконують своїх зобов’язань, передбачених "Мінськими угодами".

Про це 3 березня під час інтерв’ю для представників ЗМІ заявив глава Міноборони України Степан Полторак.

"Практично 4 роки РФ, терористичні угруповання, сформовані нею у Донецькій та Луганській областях, не виконують своїх зобов’язань, які вони взяли у Мінську. Не виконано перший пункт, який є основою всіх пунктів домовленостей, - не припинено вогонь", - зазначив глава МОУ.

За словами Полторака, цей пункт - "основа, після виконання якої можна рухатися далі".

"Є окремі випадки, коли кількість обстрілів мінімальна, але, в основному, режим припинення вогню не підтримується", - зауважив міністр.

Також Полторак заявив, що Україна має можливості щодо розробки і прийняття на озброєння нової військової техніки і новітнього озброєння.

"У нас є свої можливості щодо розробки і прийняття на озброєння нової військової техніки, новітнього озброєння, яке досить суттєво вплине на ситуацію у ЗСУ, на стан озброєння, а також на ситуацію, яка на сьогоднішній день існує на лінії зіткнення в районі проведення АТО", - заявив Полторак.

Він зауважив, що Україна має використовувати допомогу не лише від закордонних партнерів, яку надають США, Велика Британія, Канада та інші країни.

"Ми маємо розраховувати також і на наші можливості і потужності. Оборонно-промисловий комплекс країни працює достатньо, останній рік-два дуже потужно, якщо порівняти як це було на початку", - зазначив міністр.