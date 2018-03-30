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Аслунд: Україна має неочікувану прогалину в нацбезпеці

П'ятниця, 30 березня 2018, 03:40
Аслунд: Україна має неочікувану прогалину в нацбезпеці

Старший науковий співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерс Аслунд переконаний, що Україна має проблему для національної безпеки в енергопостачанні.

Про це йдеться у його статті, опублікованій на сайті організації.

Аслунд наголошує, що в одинадцяти з 24 українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Александр Бабаков.

"Бабаков займав посаду віце-спікера Держдуми РФ під час російської окупації та анексії Криму і за свою роль у цьому процесі перебуває під санкціями усіх задіяних країн", – зазначає аналітик.

Також Аслунд звертає увагу на те, що Бабаков фігурує в так званих "Панамських паперах".

"Згідно з санкціями США та Європи, активи Бабакова мають бути заморожені", – стверджує експерт.

Аналітик радить українському урядові заморозити його активи з огляду на питання національної безпеки.

"Ми турбуємось через російські кібернапади на українську енергомережу, в той час як значною її частиною володіє, контролює та управляє ворог", – підкреслює Аслунд.

Ще один значний власник – Костянтин Григоришин – раніше був російським громадянином, але отримав українське громадянство.

Крім цього, Аслунд прокоментував приватизаційні плани в Україні.

"Наразі держава володіє міноритарними пакетами акцій в багатьох обленерго. Так як кожна з цих компаній насправді перебуває під контролем одного, чи двох великих бізнесменів, уряд має продати міноритарні пакети за мінімальною ціною, встановленою державою єдиному зацікавленому покупцеві", – радить аналітик.

Це було частково зроблено минулого року і уряд передбачив продаж ще десяти міноритарних пакетів акцій.

Раніше у своїй доповіді Аслунд заявив, що українська економіка втратила майже 100 мільярдів доларів через окупацію Росією Криму та війну на Донбасі.

Теми: енергетикаУкраїнаРосія
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