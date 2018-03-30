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Президент Чехії заявив про відсутність доказів у справі Скрипаля

П'ятниця, 30 березня 2018, 10:37

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що Велика Британія не надала достатньо переконливих доказів відповідальності РФ за отруєння подвійного російського агента Сергія Скрипаля.

Про це він заявив у коментарі TV Barrandov, інформує видання Parlamentni Listy.

Земан переконує, що Британія не надала достатньо переконливих доказів, які б могли виправдати заходи союзників проти РФ.

 "Сполучене Королівство ще не надало жодних доказів, є підозри, але це не доказ. Я розумію акцію солідарності, але я б хотів побачити докази", - заявив Земан.

Він відзначив , що очікує висилки з Москви трьох чеських дипломатів у відповідь на рішення Праги вислати трьох російських співробітників диппредставництва і це створить труднощі для Чехії.

"Наше посольство в Москві значно менше, ніж посольство Росії тут, тому для нас це створить великі труднощі", - сказав він.

Чеські депутати звинувачують президента Мілоша Земана у державній зраді через його позицію щодо можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новічок", якою, за твердження Британії, отруїли колишнього шпигуна Скрипаля.

Раніше в РФ заявили, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. МЗС Чехії рішуче заперечило ці повідомленні. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш назвав ці повідомлення брехнею.

Європейська правда

Теми: Чехія
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