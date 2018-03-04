СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

5421 перегляд
Неділя, 4 березня 2018, 04:39

Співробітники СБУ викрили у Києві 2 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Правоохоронці задокументували, що зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризації незаконних збройних формувань ОРДЛО та поширювали інформацію, яка дискредитує проведення АТО", - йдеться у звіті.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення протиправної діяльності.

"Наразі перевіряється інформація стосовно зв’язків пропагандистів з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО", - підкреслили в СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. У рамках відкритого кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. 

Теми: СБУ ОРДЛО соцмережі
powered by lun.ua
По темі
СБУ виявила на Донбасі заборонену міну російського виробництва 4 березня 2018, 01:29
Рада спробує обмежити повноваження СБУ 2 березня 2018, 13:13
СБУ блокувала схему легалізації терористів під виглядом кримчан 1 березня 2018, 11:57
Усі новини
Головні новини
Речник МВС: затримані на колінах в снігу – це не приниження
Доба в АТО: 8 обстрілів, бойовики застосували міномети
Теніс: Цуренко виграла турнір в Акапулько
СБУ виявила на Донбасі заборонену міну російського виробництва
Усі новини
здоров'я

Чому хвороба Альцгеймера торкнеться усіх і що з цим робити? Поради нейробіолога

Фото

20 світлин, які розтоплять ваше серце. Як змінюється собака, коли знаходить дім