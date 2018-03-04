СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах
Співробітники СБУ викрили у Києві 2 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
"Правоохоронці задокументували, що зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризації незаконних збройних формувань ОРДЛО та поширювали інформацію, яка дискредитує проведення АТО", - йдеться у звіті.
Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення протиправної діяльності.
"Наразі перевіряється інформація стосовно зв’язків пропагандистів з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО", - підкреслили в СБУ.
Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. У рамках відкритого кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.