СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

Співробітники СБУ викрили у Києві 2 адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Правоохоронці задокументували, що зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та державної влади, популяризації незаконних збройних формувань ОРДЛО та поширювали інформацію, яка дискредитує проведення АТО", - йдеться у звіті.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення протиправної діяльності.

"Наразі перевіряється інформація стосовно зв’язків пропагандистів з представниками російських спецслужб та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО", - підкреслили в СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. У рамках відкритого кримінальне провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.