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Трамп оцінив плани Китаю про "пожиттєвого керівника": Можливо, і ми так колись зробимо

Неділя, 4 березня 2018, 16:40

Президент США Дональд Трамп оцінив наміри влади Китаю продовжити термін повноважень президента і допустив, що США "можливо, теж так зроблять".

Як повідомляє CNN, про це Трамп заявив під час виступу на вечорі зі збору коштів, проведеному 3 березня у його маєтку у Флориді.

Трамп похвалив зусилля свого китайського колеги Сі Цзіньпіна, спрямовані на продовження терміну його повноважень і зазначив, що не проти аналогічного рішення в США.

"Не забувайте, що Китай - велична країна, а Сі - великий джентльмен. Він тепер - довічний президент. Він чудовий ... І подивіться, він зміг це зробити. Думаю, це здорово. Можливо, і ми зможемо якось зробити так само", - заявив Трамп, а слухачі його виступу відреагували на такі слова сміхом, зазначає Bloomberg.

Як відомо, Компартія Китаю запропонувала прибрати з Конституції країни положення про те, що президент і віце-президент КНР можуть обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.

ЦК КПК запропонував зафіксувати, що термін повноважень президента і віце-президента Китайської Народної Республіки – такий же, як і у Всекитайських зборів народних представників.

Українська правда

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Теми: ТрампСШАКитай
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