У Китаї пропонують скасувати обмеження президента двома термінами

Компартія Китаю запропонувала прибрати з Конституції країни положення про те, що президент і віце-президент КНР можуть обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.



Про це йдеться в пропозиціях Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, представлених 25 лютого, які публікує видання "Сіньхуа".



ЦК КПК запропонував зафіксувати, що термін повноважень президента і віце-президента Китайської Народної Республіки – такий же, як і у Всекитайських зборів народних представників.



Також ЦК запропонував внести теоретичні положення Сі Цзіньпіна про нову епоху розвитку соціалізму з китайською специфікою до Конституції КНР, тоді як у жовтні 2017 року ідеї Сі Цзіньпіна внесли до статуту керівної партії Китаю.



Керівництво Комуністичної партії Китаю пропонують зафіксувати як визначальну рису соціалізму з китайською специфікою, а основоположні соціалістичні цінності – вписати в Конституцію



Крім того, ЦК КПК запропонував ввести в число органів держвлади Контрольний комітет.



Запропоновані поправки в Конституції планують розглянути на Всекитайських зборах народних представників (найвищий законодавчий орган Китаю) в березні.



Однак у соцмережах уже пишуть, що КНР іде шляхом Північної Кореї, зазначає Reuters.

WATCH: China's ruling Communist Party propose changes to the constitution that would allow President Xi Jinping to rule more than the current limit of two terms https://t.co/FAB9OXk1JN via @ReutersTV pic.twitter.com/ERSKKvp3K9