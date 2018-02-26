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У Китаї пропонують скасувати обмеження президента двома термінами

Понеділок, 26 лютого 2018, 10:43

Компартія Китаю запропонувала прибрати з Конституції країни положення про те, що президент і віце-президент КНР можуть обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.

Про це йдеться в пропозиціях Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, представлених 25 лютого, які публікує видання "Сіньхуа".

ЦК КПК запропонував зафіксувати, що термін повноважень президента і віце-президента Китайської Народної Республіки – такий же, як і у Всекитайських зборів народних представників.

Також ЦК запропонував внести теоретичні положення Сі Цзіньпіна про нову епоху розвитку соціалізму з китайською специфікою до Конституції КНР, тоді як у жовтні 2017 року ідеї Сі Цзіньпіна внесли до статуту керівної партії Китаю.

Керівництво Комуністичної партії Китаю пропонують зафіксувати як визначальну рису соціалізму з китайською специфікою, а основоположні соціалістичні цінності – вписати в Конституцію

Крім того, ЦК КПК запропонував ввести в число органів держвлади Контрольний комітет.

Запропоновані поправки в Конституції планують розглянути на Всекитайських зборах народних представників (найвищий законодавчий орган Китаю) в березні.

Однак у соцмережах уже пишуть, що КНР іде шляхом Північної Кореї, зазначає Reuters.

Як відомо, наприкінці жовтня минулого року Компартія Китаю закріпила в своєму статуті політичну думку президента Сі Цзіньпіна, поставивши його на один рівень із Мао Цзедуном, а Сі Цзіньпіна переобрали генсеком партії ще на 5 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
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