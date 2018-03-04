Поліція розкрила напади на товариство угорців в Ужгороді

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Неділя, 4 березня 2018, 18:05

Поліція розкрила напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, затримано 5 осіб, причетних до нападів.

Про це 4 березня повідомив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому", - повідомив він.

За даними Князєва, встановлено та оголошено у розшук можливого керівника нападів. 

4 березня поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури в Ужгороді, що відбувся 27 лютого.
 
4 березня поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури в Ужгороді, що відбувся 27 лютого.
Прес-служба НПУ

"Напередодні закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою", - повідомив глава НП України.

За підтримки Генпрокуратури вирішується питання щодо допиту затриманих.

Детальніше про напади на товариство угорців на Закарпатті читайте у матеріалі "Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді". 

Як відомо, 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді. МЗС України засудило "такі ганебні провокації", як напад на приміщення нацменшин.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що представників угорської нацменшини Закарпаття залякують, і разом із законами це "недопустимо".  Також він заявив, що усі збитки від підпалу будівлі ГО "ТУКЗ-КМКС" бере на себе уряд Угорщини.

27 лютого на офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді знову було скоєно напад, але цього разу нападники встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував та став причиною пожежі. 

Українська правда
Теми: Угорщина Закарпаття поліція
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