Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція розкрила напади на товариство угорців в Ужгороді

Неділя, 4 березня 2018, 17:05
Поліція розкрила напади на товариство угорців в Ужгороді

Поліція розкрила напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, затримано 5 осіб, причетних до нападів.

Про це 4 березня повідомив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому", - повідомив він.

За даними Князєва, встановлено та оголошено у розшук можливого керівника нападів. 

4 березня поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури в Ужгороді, що відбувся 27 лютого.
 
4 березня поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури в Ужгороді, що відбувся 27 лютого.
Прес-служба НПУ

"Напередодні закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою", - повідомив глава НП України.

За підтримки Генпрокуратури вирішується питання щодо допиту затриманих.

Детальніше про напади на товариство угорців на Закарпатті читайте у матеріалі "Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді". 

Як відомо, 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді. МЗС України засудило "такі ганебні провокації", як напад на приміщення нацменшин.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що представників угорської нацменшини Закарпаття залякують, і разом із законами це "недопустимо".  Також він заявив, що усі збитки від підпалу будівлі ГО "ТУКЗ-КМКС" бере на себе уряд Угорщини.

27 лютого на офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді знову було скоєно напад, але цього разу нападники встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував та став причиною пожежі. 

Українська правда
Теми: УгорщинаЗакарпаттяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: