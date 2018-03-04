Поліція розкрила напади на товариство угорців в Ужгороді

Поліція розкрила напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, затримано 5 осіб, причетних до нападів.

Про це 4 березня повідомив очільник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому", - повідомив він.

За даними Князєва, встановлено та оголошено у розшук можливого керівника нападів.

4 березня поліція затримала трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури в Ужгороді, що відбувся 27 лютого. Прес-служба НПУ

"Напередодні закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві. Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою", - повідомив глава НП України.

За підтримки Генпрокуратури вирішується питання щодо допиту затриманих.