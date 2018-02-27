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Офіс угорського товариства в Ужгороді не підпалили, а підірвали

Вівторок, 27 лютого 2018, 15:00

За попередньою інформацією, на підвіконня офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував близько 03:12.

Про це розповів перший заступник голови Закарпатської обласної ради та заступник голови КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) Йосип Борто в коментарі Mukachevo.net.

За його словами, усе, включно з виконавцем, зафіксували камери відеонагляду як на будівлі офісу КМКС, так і на інших будівлях на Православній набережній в Ужгороді.

"Сьогодні в 3 години вночі невідомі чи невідома особа здійснила терористичний акт проти нашого офісу", – заявив Борто.

"З камер відеонагляду видно, що невідома особа принесла сумку з вибухівкою зі сторони пішохідного мосту, певний час копирсалася у ній під вікном нашого офісу, а тоді поклала цю сумку прямо на підвіконня і в 3:05 пішла в сторону угорського консульства, далі по набережній", – сказав він.

"Через 7 хвилин після цього пролунав потужний вибух, який почула охорона сусідніх будівель та викликала пожежних та поліцію", – додав Борто.

"Вибух був такої сили, що спрацювала навіть сигналізація на будівлях, що розташовані на іншому боці річки, туди пішла ударна хвиля", – наголосив він.

 
Офіс КМКС знищило вогнем
mukachevo.net

У результаті вибуху розбилися обидва вікна офісу, а всередині почалася велика пожежа, яка "знищила вщент весь офіс, усі приміщення 2-поверхового будинку".

 
Офіс КМКС підірвали - Борто
mukachevo.net

Борто сказав, що йому повідомили про інцидент о 3:15, і вже близько 3:25 він був на місці.

"Впевнений, що в Україні та Закарпатті зокрема не знайдеться людини, яка би вчинила цей злочин. У нас є націоналісти, ультранаціоналісти, але я не думаю, що це зробили громадяни України", – заявив він.

Вибух в офісі Товариства угорської культури Закарпаття
Вибух в офісі Товариства угорської культури Закарпаття
Карпатський об’єктив

Запис вибуху з камер відеоспостереження виклали у вільний доступ.

Поліція раніше повідомляла про підпал офісу КМКС в ніч на 27 лютого і ще не оприлюднила деталі розслідування.

4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді.

Міністерство закордонних справ тепер засудило "такі ганебні провокації" як напад на приміщення нацменшин.

Голова МЗС Павло Клімкін заявив: "Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття!".

А голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що представників угорської нацменшини Закарпаття залякують – і разом із законами це "недопустимо, якщо Україна серйозно розглядає свою інтеграцію до ЄС чи НАТО".

Він сказав, що всі збитки від підпалу будівлі ГО "ТУКЗ-КМКС" бере на себе уряд Угорщини.

Відео – з ресурсу "Карпатський об’єктив" та Facebook Віталія Глаголи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ужгородвибухкримінал
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