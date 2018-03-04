Путін: РФ ніколи не видасть Штатам підозрюваних у втручанні у вибори

Президен РФ Володимир Путін заявив, що Росія ніколи не видасть своїх громадян, яких Штати підозрюють у хакерських атаках в період передвиборної кампанії у США 2016 року.

Як повідомляє Інтерфакс, про це Путін заявив в інтерв'ю NBC, уривок якого телеканал оприлюднив 4 березня.

"В інтерв'ю Путін заявляє, що його уряд не має жодного відношення до будь-якого втручання у вибори 2016 року", - зазначає телеканал.

На питання ведучої, чи екстрадує РФ підозрюваних у втручанні у вибори своїх громадян, Путін відповів: "Ніколи ... ніколи Росія не екстрадує своїх громадян, так само як і США".

"Я знаю, що вони не представляють російську державу, російську владу... Що саме вони робили, уяви не маю. Якщо вони і зробили щось, хай американські колеги нададуть нам матеріали, деталі і дані, ми їх вивчимо", - заявив президент РФ.

Як повідомляє РБК, раніше Путін в інтерв'ю NBC News заявив, що перед офіційним звинуваченням росіян американські чиновники мали направити запит до Генпрокуратури Росії.

"Дайте нам цей документ, дайте нам офіційний запит", - заявив Путін, підкреслюючи, що подібні заяви мають передаватися "офіційними каналами, а не йти через пресу і з криками у конгресі США".

Путін заявив також, що Росія не може переслідувати у кримінальному порядку людей, які не порушували російських законів.

Як відомо, 16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити США. Двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще 4 - у крадіжці особистих даних інших людей.

Також Штати звинувачують 3 російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering", усіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.