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США звинуватили 13 співробітників "фабрики тролів" у втручанні в американські вибори

П'ятниця, 16 лютого 2018, 19:46
США звинуватили 13 співробітників фабрики тролів у втручанні в американські вибори

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляється у документі, який опублікували на сайті міністерства юстиції США.

У списку значаться:

Євген Прігожин

Михайло Бистров

Михайло Бурчик

Олександра Крилова

Сергій Полозов

Анна Богачова

Мария Бовда

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Вадим Подкопаєв

Гліб Васильченко

Ірина Каверзіна

Володимир Вєнков

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.

Однак зазначається, що жоден з них не знаходився під вартою.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У документі пишуть, що обвинувачені росіяни та співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті щодо суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентки від демократів Гілларі Клінтон.

Росіянин Євген Прігожин вже прокоментував звинувачення. Він заявив, що зовсім ними не засмучений.

"Американці дуже вразливі люди, вони бачать те, що хочуть бачити. З великою повагою ставлюся до них. Я зовсім не засмучений, що виявився у цьому списку. Якщо вони хочуть бачити диявола - нехай бачать", - заявив він.

Як відомо, співробітники "Агентства інтернет-досліджень" або "фабрики тролів з Ольгіна" пишуть платні коментарі на підтримку російської влади у соціальних мережах. 

У 2013 році російські журналісти викрили їхній офіс в Ольгіні - історичному районі Санкт-Петербурга. Пізніше, за інформацією журналістів, офіс "тролів" переїхав до 4-поверхової будівлі по вулиці Савушкіна у Петербурзі.

Думанська Марія, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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