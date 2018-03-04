Порошенко заявив, що "безвізом" вже скористалися півмільйона українців

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Неділя, 4 березня 2018, 23:08

Президент Петро Порошенко заявив, що безвізовим режимом з країнами ЄС вже скористалися майже півмільйона громадян України.

Про це глава держави заявив 4 березня.

"Зміни в Україні помітили і оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян", - зазначив президент.

При цьому Порошенко порадив "не слухати тих, хто намагається накаркати про припинення безвіза".

"Це те саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його й не нададуть", - додав він.

Як відомо, безвізовий режим між Україною і Євросоюзом набув чинності 11 червня 2017 року.

За даними ДПСУ станом на 30 січня, з початку введення безвізового режиму майже 400 тисяч українців скористалися спрощеним порядком поїздок до Європи.

На прес-конференції, присвяченій планам на 2018 рік, президент Петро Порошенко заявив, що не дасть забрати в України безвізовий режим з ЄС. Також Порошенко заявив, що очікує важливих рішень від ВР у найближчі тижні, зокрема голосування щодо призначення голови Нацбанку, оновлення складу ЦВК, доукомплектування Конституційного суду, Рахункової палати та обрання аудитора НАБУ.

Раніше посол Франції в Україні Ізабель Дюмон  в інтерв’ю "Європейській правді" заявила, що українські політики, які просували законопроект про зниження незалежності НАБУ, свідомо йшли на це, хоча знали про загрозу припинення безвізового режиму.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Посол Франції: Чи обговорювали припинення безвізу? Так! Те, що ми побачили, для ЄС стало шоком" та у матеріалі ЄП "Чи скасують безвіз Україні: що не так у боротьбі Брюсселя за антикорупційний суд". 

Українська правда
Теми: безвіз Порошенко ЄС
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