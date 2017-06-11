ГПСУ: В первый день "безвиза" в страны ЕС проехали 52 тыс украинцев

По состоянию на 21:00 в страны ЕС проехали более 52 тыс. граждан Украины, 20% из них воспользовались биометрическими паспортами.

Об этом вечером 11 июня, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как пояснил представитель ГПСУ Олег Слободян, среди тех, кто выезжал по ID-картам, большинство делало это с шенгенскими визами. При этом безвизовым режимом, по его словам, по состоянию на 19:00 воспользовались лишь около 1400 граждан Украины.



Слободян рассказал также, что во время пересечения границы в пунктах пропуска очередей или внештатных ситуаций не было.

"По состоянию на 19:00 границу в рамках безвиза пересекли чуть более 1400 наших соотечественников. 73% из них - в автомобильных пунктах пропуска, 27% - в авиационных. Большинство - 65% - выехали в ЕС через украинско-польский участок. Отказ, как и раньше - только один - из-за превышения срока пребывания в Дании", - сообщил Слободян.

Ранее в ведомстве отмечали, что большинство граждан использовали для пересечения границы автомобильные пункты пропуска, остальные - воздушное сообщение.

Украинская правда