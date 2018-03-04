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На ArcelorMittal пояснили, що працівник загинув через сніг

Неділя, 4 березня 2018, 22:59

Нещасний випадок у цеху підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг", у результаті якого загинув працівник, стався через погоду.

Про це повідомили у компанії, пише "Радіо Свобода". 

За даними підприємства, залізобетонне перекриття впало через накопичений упродовж останнього тижня на покрівлі будівлі сніг, який перетворився на лід.

"У зв’язку з погодними умовами, дах конвертерного цеху металургійного виробництва обвалився, не витримавши надлишкового навантаження", – повідомили у компанії.

Також на підприємстві уточнили, що загиблий є працівником підрядної організації, а компанія проводить розслідування інциденту. 

Як відомо, раніше у ДержНС повідомили, що на "ArcelorMittal Кривий Ріг" через руйнування металевого даху не працюючого відділення конвертерного цеху загинув робітник.

Теми: надзвичайна подіяКривий Ріг
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