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Мей і Трамп назвали РФ відповідальною за гуманітарну катастрофу в Сирії

Неділя, 4 березня 2018, 23:33

В ході телефонних переговорів прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей і президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

Про це йдеться в заяві представника канцелярії британського прем'єра за підсумками переговорів.

"Вони обговорили жахливу гуманітарну ситуацію в Східній Гуті. Вони погодилися з тим, що це гуманітарна катастрофа і головна відповідальність за несамовиті людські страждання лежить на сирійському режимі і Росії, основній прибічниці режиму", - сказано в заяві.

Лідери двох країн домовилися, що Росія і інші, хто має вплив на сирійський режим, повинні діяти зараз, щоб припинити його кампанію жорстокості і захистити мирних жителів.

Раніше США і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Теми: СиріяРосіяВелика БританіяСША
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