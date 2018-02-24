Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо Сирії

Рада безпеки ООН у суботу ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії.

Текст резолюції, проект якої змінювали на вимогу Росії, підтримали усі 15 членів РБ ООН, повідомляє "Німецька хвиля".

У документі зазначається, що перемир'я має бути запровадженим негайно. Це уможливить доставку гуманітарної допомоги у ті регіони, які її потребують.

Водночас резолюція не передбачає будь-яких зобов'язальних за чинним міжнародним правом заходів для підтримання режиму тиші.

Як відомо, під час спеціального засідання 22 лютого РБ ООН не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, яка передбачає 30-денне припинення вогню та уможливлює доставку гуманітарної допомоги і евакуацію мирного населення, зокрема, зі Східної Гути.

Ухваленню документа перешкодила Росія, котра не погодилась з низкою пунктів проекту резолюції, поданого Швецією та Кувейтом. Як постійний член РБ ООН Росія може застосувати право вето до будь-якої резолюції.

Східна Гута є останнім анклавом неподалік сирійської столиці, що перебуває під контролем повстанців, серед яких переважає ісламістська група "Джебхат ан-Нусра". Район оточений з усіх боків військами Башара Асада та підрозділами його союзників. Від авіаударів та обстрілів у Східній Гуті за останній тиждень загинули вже понад 500 цивільних.