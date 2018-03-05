У Києві з фасаду музею вкрали погруддя Лесі Українки

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Понеділок, 5 березня 2018, 01:08

З фасаду Музею видатних діячів української культури невідомі вкрали бронзове погруддя Лесі Українки.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

"3 березня, вночі, було цинічно вкрадено погруддя Лесі Українки з пам’ятною дошкою, яке вже більше 40 років прикрашало і виокремлювало меморіальний будинок у Києві по вул. Саксаганського, 97. Тут з 1899 по 1909 рр. мешкала Леся Українка та її родина, а з 1960 р. працює музей поетеси", - сказано в повідомленні.

Музейники підкреслюють, що вкрадена скульптура не є типовим виробом з кольорового металу, це твір мистецтва і пам’ятка історії і культури.

Погруддя письменниці та пам’ятна дошка складають єдину композицію і виконані з бронзи. Автори роботи – скульптор Галина Кальченко та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Ця скульптурна композиція була встановлена в 1971 р. до 100-ліття від дня народження письменниці, що відзначалося на рівні ЮНЕСКО. 

Як повідомляється, за фактом крадіжки поліція  відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, в кінці лютого було виявлено, що з пам’ятника на могилі поетеси на Байковому цвинтарі в Києві вкрадено бронзові гірлянди.

Прикраси з пам'ятника Лесі Українці зникають уже не вперше.

Зокрема, їх викрали в серпні 2010 року.

У квітні 2017 року з постамента викрали 2 бронзові елементи. Незабаром поліція затримала крадія, який зняв із пам'ятника відомої письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт.

Теми: Київ музеї
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