Із пам'ятника Лесі Українці знову вкрали бронзові гірлянди
Невідомі сплюндрували пам'ятник на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому цвинтарі в Києві.
Про це повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський у Facebook.
За його словами, у суботу напередодні Дня народження поетеси до могили прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та шанувальники її таланту.
"І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі", - зазначив Сидоржевський.
За його словами, керівництво Національної спілки письменників готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування злочину.
Також воно планує звернутися до Міністерства культури з клопотанням щодо відновлення пам’ятника.
Як відомо, бронзові гірлянди з пам'ятника Лесі Українці зникають уже не вперше.
Зокрема, їх викрали в серпні 2010 року.
У квітні 2017 року з постамента викрали 2 бронзові елементи. Незабаром поліція затримала крадія, який зняв із пам'ятника відомої письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт.