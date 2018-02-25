Із пам'ятника Лесі Українці знову вкрали бронзові гірлянди

Невідомі сплюндрували пам'ятник на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому цвинтарі в Києві.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський у Facebook.

За його словами, у суботу напередодні Дня народження поетеси до могили прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки та шанувальники її таланту.

Так виглядає пам'ятник зараз Всі фото зі сторінки Михайла Сидоржевського

"І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі", - зазначив Сидоржевський.

За його словами, керівництво Національної спілки письменників готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування злочину.

Раніше пам'ятник прикрашали бронзові гірлянди

Також воно планує звернутися до Міністерства культури з клопотанням щодо відновлення пам’ятника.

Як відомо, бронзові гірлянди з пам'ятника Лесі Українці зникають уже не вперше.

Зокрема, їх викрали в серпні 2010 року.

У квітні 2017 року з постамента викрали 2 бронзові елементи. Незабаром поліція затримала крадія, який зняв із пам'ятника відомої письменниці бронзові деталі, розбив їх і за 300 гривень здав на металобрухт.