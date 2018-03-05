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Сину заступника міністра повідомили про підозру в розбої

Понеділок, 5 березня 2018, 09:57
Сину заступника міністра повідомили про підозру в розбої

Сину заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайлу повідомили про підозру у справі про розбійний напад на кур'єра.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

"Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм – УП)", – повідомили у відомстві.

Підозру Ковтунцю-молодшому вручили в суботу, коли він самостійно прийшов за викликом до слідчого.

В прокуратурі додали, що наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу, яке планується здійснити цього тижня.

Пізніше, прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі 112 телеканалу розповіла, що, скоріше за все, прокуратура проситиме про домашній арешт для підозрюваних.

Вона повідомила, що троє підозрюваних, змовившись між собою, замовили через інтернет-магазин iPhone 8+.

"І коли кур'єр привіз його на місце зустрічі, відповідно, здійснили цей напад", – пояснила Максимець.

Раніше стало відомо, що син заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайло є фігурантом справи про розбійний напад на кур'єра. Тоді повідомлялось, що двом особам у справі вже повідомлено про підозру.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкримінал
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