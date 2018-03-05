До справи Льовочкіна долучили документи від Рабіновича
Національне антикорупційне бюро долучило до провадження за фактом незаконного збагачення народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна документи щодо арешту його французьких активів, надані нардепом Вадимом Рабіновичем.
Про це йдеться у відповіді НАБУ Рабіновичу, яку він опублікував у Facebook.
"Інформуємо, що надані вами документи долучені до матеріалів кримінального провадження… за фактом можливого набуття народним депутатом України Льовочкіним С.В. у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами… та будуть використані під час проведення досудового розслідування", – йдеться в оприлюдненому документі.
Крім того, у відповіді НАБУ вказує, що кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення триває з 27 травня 2017 року.
Раніше під час прес-конференції нардеп від "Опоблоку" Вадим Рабінович заявив, що суд в Ніцці за його позовом "заарештував маєток родини Льовочкіних".
За його словами, арешти було накладено на маєтки вартістю в 40 та 10 мільйонів євро. Арештоване майно зареєстровано на компанії Glorietta Investments та SCI, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Льовочкіна. В одному з цих маєтків, згідно з даними французького суду, проживає подружжя Льовочкіних.
В прес-службі депутата заявили, що повідомлення про арешт його закордонних активів не відповідає дійсності.
Раніше "Українська правда" писала, що фракція "Опозиційного блоку" опинилася на межі розколу, ініціатором якого є відомий олігарх Рінат Ахметов.
Так, за інформацією УП, частина "Опоблоку" перебуває під впливом Ріната Ахметова, а друга – колишнього голови АП Сергія Льовочкіна і олігарха Дмитра Фірташа.
Рабінович, який ініціював арешт закордонних маєтків Львочкіна, вийшов з партій "Опозиційни блок" та є лідером партії "За життя". Крім того, він звинувачував ОБ в організації замаху на нього і спроби підпалу його будинку.