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До справи Льовочкіна долучили документи від Рабіновича

Понеділок, 5 березня 2018, 13:24

Національне антикорупційне бюро долучило до провадження за фактом незаконного збагачення народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна документи щодо арешту його французьких активів, надані нардепом Вадимом Рабіновичем.

Про це йдеться у відповіді НАБУ Рабіновичу, яку він опублікував у Facebook.

"Інформуємо, що надані вами документи долучені до матеріалів кримінального провадження… за фактом можливого набуття народним депутатом України Льовочкіним С.В. у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами… та будуть використані під час проведення досудового розслідування", – йдеться в оприлюдненому документі.

 

Крім того, у відповіді НАБУ вказує, що кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення триває з 27 травня 2017 року.

Раніше під час прес-конференції нардеп від "Опоблоку" Вадим Рабінович заявив, що суд в Ніцці за його позовом "заарештував маєток родини Льовочкіних".

За його словами, арешти було накладено на маєтки вартістю в 40 та 10 мільйонів євро. Арештоване майно зареєстровано на компанії Glorietta Investments та SCI, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Льовочкіна. В одному з цих маєтків, згідно з даними французького суду, проживає подружжя Льовочкіних.

 
 

В прес-службі депутата заявили, що повідомлення про арешт його закордонних активів не відповідає дійсності.

Раніше "Українська правда" писала, що фракція "Опозиційного блоку" опинилася на межі розколу, ініціатором якого є відомий олігарх Рінат Ахметов.

Так, за інформацією УП, частина "Опоблоку" перебуває під впливом Ріната Ахметова, а друга – колишнього голови АП Сергія Льовочкіна і олігарха Дмитра Фірташа.

Рабінович, який ініціював арешт закордонних маєтків Львочкіна, вийшов з партій "Опозиційни блок" та є лідером партії "За життя". Крім того, він звинувачував ОБ в організації замаху на нього і спроби підпалу його будинку.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РабіновичОпозиційний блокЛьовочкінНАБУ
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