Порошенко хоче, щоб в Європі втрутилися в "газовий шантаж" Росії

Президент Петро Порошенко заявив, що країни Північної Європи мають не дозволити Росії використовувати "газовий шантаж" проти України та Європейського союзу.

Про це він сказав під час зустрічі з з міністром оборони Швеції Петером Хультквістом.

За його словами, погрози Росії щодо постачання газу до України, транзиту, розірвання контракту, є загрозою для енергетичної безпеки.

"Це дає додаткові підстави, щоб продумати, наскільки обґрунтованим з точки зору енергетичної безпеки Європи є проект "Північний потік-2", який монополізує постачання газу до ЄС з боку Російської Федерації та порушує принципи диверсифікації", - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що країни Північної Європи - Швеція, Фінляндія, Данія "відіграють важливу роль" і не дадуть РФ використовувати інструменти "газового шантажу" проти Європейського Союзу та України.

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.