Верховний суд скасував оголошену Горбатюку догану

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував догану, оголошену начальнику департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергію Горбатюку за відмову виконувати вказівку начальства.



Про це повідомляє 5 березня його адвокат Роман Маселко.

Таким чином суд визнав незаконним рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.



Як відомо, КДКП вирішила винести догану начальнику Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергію Горбатюку 11 жовтня 2017 року.

Як пояснював "Українській правді" сам Горбатюк, догана йому винесена за скаргою заступника генпрокурора Юрія Столярчука, який, за словами Горбатюка, впродовж певного часу перешкоджав розслідуванню у трьох гучних справах.

Мова йде про розслідування справ про причетність певних посадових осіб до злочинів, пов’язаних із генпрокуром часів Януковича Віктором Пшонкою. Трьом з яких, після проведення досудового розслідування, мали оголосити про підозру.

За словами Горбатюка, Столярчук робив все можливе аби звести справу нанівець, навіть намагався забрати справи.

"В подібних діях вбачалися ознаки злочину. Тож я писав про це генеральному прокурору. За це мені приписали порушення дисципліни, через невиконання наказу Столярчука".

Горбатюк неодноразово скаржився, що слідство у "справі Майдану" повсякчас стикається з перешкодами у розслідуванні, у т.ч. від керівництва Генпрокуратури.