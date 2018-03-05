Бойовики повідомили про вибух авто у Донецьку

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Понеділок, 5 березня 2018, 23:14

В окупованому Донецьку підірвали автомобіль, одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляють ЗМІ бойовиків.

"В результаті події одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Вибух стався на проїжджій частині навпроти РСК "Олімпійський". Наразі усю прилеглу територію оточено, а рух на цій ділянці перекрито" - зазначається у повідомленні.

Вибух стався ввечері 5 березня біля республіканського спорткомплексу "Олімпійський", на вулиці Артема.

Теми: Донецьк ОРДЛО авто вибух
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