Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка прокоментували ДТП за участю кортежа

Вівторок, 6 березня 2018, 13:44

Президент Петро Порошенко доручив надати постраждалому в ДТП за участю поліцейського супроводу його кортежу всю необхідну допомогу.

Про це інформує прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – написав Цеголко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що службовий автомобіль поліції, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив в центрі Києва літнього чоловіка.

ДТП сталось на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської.

У поліції пояснили, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину на заборонений знак регулювальника.

Постраждалий – чоловік 1930 року народження. Співробітники поліції, що знаходились в автомобілі, одразу надали йому медичну допомогу. За попередніми даними, в чоловіка перелом ноги та струс мозку.

Джерела УП в Нацполіції повідомили, що автомобіль поліції був у кортежі президента Порошенка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТППорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: