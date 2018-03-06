У Порошенка прокоментували ДТП за участю кортежа
Президент Петро Порошенко доручив надати постраждалому в ДТП за участю поліцейського супроводу його кортежу всю необхідну допомогу.
Про це інформує прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – написав Цеголко у Facebook.
Раніше повідомлялося, що службовий автомобіль поліції, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив в центрі Києва літнього чоловіка.
ДТП сталось на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської.
У поліції пояснили, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину на заборонений знак регулювальника.
Постраждалий – чоловік 1930 року народження. Співробітники поліції, що знаходились в автомобілі, одразу надали йому медичну допомогу. За попередніми даними, в чоловіка перелом ноги та струс мозку.
Джерела УП в Нацполіції повідомили, що автомобіль поліції був у кортежі президента Порошенка.