У Порошенка прокоментували ДТП за участю кортежа

Президент Петро Порошенко доручив надати постраждалому в ДТП за участю поліцейського супроводу його кортежу всю необхідну допомогу.

Про це інформує прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – написав Цеголко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що службовий автомобіль поліції, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив в центрі Києва літнього чоловіка.

ДТП сталось на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської.

У поліції пояснили, що чоловік раптово вийшов на проїжджу частину на заборонений знак регулювальника.

Постраждалий – чоловік 1930 року народження. Співробітники поліції, що знаходились в автомобілі, одразу надали йому медичну допомогу. За попередніми даними, в чоловіка перелом ноги та струс мозку.

Джерела УП в Нацполіції повідомили, що автомобіль поліції був у кортежі президента Порошенка.